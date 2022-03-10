Пассажирский самолет Москва – Махачкала подал сигнал тревоги

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Самолет Sukhoi Superjet 100, выполняющий пассажирский рейс Москва – Махачкала, подал сигнал тревоги в небе над Самарской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Рейс Москва – Махачкала подал сигнал тревоги над рекой Волгой в Самарской области. Он не меняет курс и высоту", – заявил собеседник агентства.

По данным источника, это произошло примерно через час после взлета. Он уточнил, что в текущий момент лайнер летит на высоте более 10 тысяч метров.

Ранее самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета. Борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.

