Выкатившийся за пределы ВПП во Внуково самолет был исправен – Utair

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Самолет рейса Москва – Сыктывкар, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково, был исправен. Такое заявление сделали в пресс-службе авиакомпании Utair, передает Агентство "Москва".

Инцидент произошел во вторник, 8 марта. Лайнер Boeing 737-500 выкатился на боковую полосу безопасности при взлете.

"С пассажирами и экипажем рейса UT379 Москва – Сыктывкар все в порядке, высадка проведена через трап штатным способом", – заявили в компании.

Для вывоза пассажиров был задействован резервный борт. Выкатившийся за пределы ВПП самолет не получил повреждений.

В данный момент специалисты продолжают проверку технического состояния самолета. Причины случившегося выясняются.

"Выкатывание произошло в условиях сильных ливневых осадков и минимального коэффициента сцепления", – подчеркнули в авиакомпании.

Представители Utair добавили, что борт получил разрешение на вылет от службы движения аэропорта Внуково.

Ранее самолет Sukhoi Superjet, следующий по маршруту Москвы – Волгоград, со сработавшим датчиком неисправности системы наддува благополучно вернулся в аэропорт вылета. По данным Flightradar24, борт сделал восемь кругов недалеко от аэропорта.