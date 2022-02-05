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Происшествия

05:58

Летевший в Лейпциг грузовой самолет экстренно сел в Шереметьево – СМИ

происшествия транспорт

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Грузовой самолет Ту-204, выполняющий рейс Москвы – Лейпциг, вернулся в Шереметьево. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, самолет запросил обратную посадку из-за сработавшего датчика, который сигнализировал, что шасси не убраны.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что у Boeing-777, который вылетел из Москвы в Хабаровск, сработал датчик неисправности двигателя. Лайнер вернулся в аэропорт Шереметьево.

До этого датчик неисправности сработал на борту самолета, выполняющего рейс по маршруту Париж – Москва. Лайнер вернулся в столичный аэропорт.

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