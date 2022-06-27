Летевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги

Airbus A320, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Самолет подал сигнал на 9-й минуте. В Шереметьево борт должен приземлиться примерно в 16:20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

