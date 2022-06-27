Женщина пострадала в результате взрыва петарды в центре Петербурга

Видео: vk.com/ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Женщина пострадала в результате взрыва петарды у Казанского собора в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 июня, на Казанской площади. Женщина была госпитализирована с травмой груди.

"Пострадавшая госпитализирована с диагнозом "проникающее ранение грудной клетки", в тяжелом состоянии, помещена в шоковую реанимацию", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчина, который запустил петарду, был задержан. В настоящее время по данному факту организована проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пиротехника взорвалась в жилом доме в Санкт-Петербурге. Из-за этого из здания эвакуировали 66 жильцов. В результате происшествия никто не пострадал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом". По данным следствия, для взрыва был использован фейерверк "Фестивальный шар".