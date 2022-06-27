Очевидец рассказала о погоде в Крыму

Жительница города Судак в Крыму рассказала об обстановке на курорте. По ее словам, несколько дней в регионе продолжаются осадки. Из-за этого уже подтоплены несколько сел в пригороде Симферополя, а накануне в центре Судака произошел обвал участка дороги.

По данным синоптиков, море в Крыму станет вновь комфортным во второй половине недели. После резкого снижения температура воды повысится до 20 градусов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.