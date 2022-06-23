Фото: телегам-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль наехал на пешехода на улице Фадеева, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Авария произошла в районе дома 10, когда человек пересекал дорогу по пешеходному переходу на электросамокате.

На месте работают оперативные службы. Из-за ДТП перекрыта единственная полоса движения.

Ранее сообщалось, что автомобиль такси сбил трех человек на пешеходном переходе на Боровском шоссе на западе Москвы.

Водитель Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате пострадали две женщины и один мужчина.

