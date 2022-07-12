"Московский патруль": Роскомнадзор подал иск к "Яндекс.Еде"

Роскомнадзор подал иск к "Яндекс.Еде". Ведомство планирует наказать организацию за нарушение закона о персональных данных.

Имена, фамилии, адреса, номера телефонов, а также паспортные данные множества людей оказались в Интернете в открытом доступе в марте. Тогда службу доставки оштрафовали на 60 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве посчитали, что такого наказания недостаточно. Кроме того, нужно выяснить, не было ли мотивов, намеренно вынести данные в сеть.

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