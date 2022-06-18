В Москве запустили пилотные проекты по внедрению СБП на транспорте

Власти Москвы запустили два пилотных проекта по внедрению Системы быстрых платежей в столичном транспорте. Так, оплатить билеты с помощью СБП можно примерно в 80 кассах БКЛ.

Кроме того, с помощью системы можно пополнить парковочный счет в приложении "Парковки России". При этом комиссия составит всего 0,65%. В первой половине 2023 года в планах также добавить опцию пополнения "Тройки" и социальных карт по СБП.

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