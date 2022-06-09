Эксперт оценил предложение внести изменения в закон об ОСАГО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Страховые компании нужно обязать прописывать информацию об отсутствии договоров со станцией технического обслуживания (СТО), считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
"Я считаю, что депутат немного погорячился. Если говорить о том, что необходимо сделать, то в данном случае нужно просто обязать страховые компании, которые не имеют договоров с СТО, прописывать это в своих договорах о страховании", – приводит RT его слова.
Данная проблема возникла относительно недавно, отметил эксперт.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров направил на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева письмо с предложением запретить страховщикам оформлять ОСАГО при отсутствии договора со станцией технического обслуживания (СТО).
В настоящее время у россиян существует возможность получить компенсацию в виде ремонта или выплаты по полису ОСАГО при наступлении страхового случая.
При этом не все компании предоставляют право на ремонт в качестве компенсации, отметил депутат. По его словам, у ряда организаций не заключены договоры с СТО, в связи с чем компенсация клиенту возможна лишь в виде страховой выплаты, это становится известно только после происшествия.
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