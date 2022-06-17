Decathlon рассказал о процессе закрытия своих магазинов в РФ

Множество вопросов возникло у покупателей в связи с закрытием спортивных магазинов Decathlon.

По словам представителей компании, список еще открытых магазинов можно посмотреть на сайте. Магазины будут приостанавливать свою работу постепенно. В Decathlon рассказали, что точки вновь начнут работу только после того, как внешние условия позволят возобновить поставку товаров. В период временного закрытия гарантия на все товары компании будет действовать.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.