VK разрешила оплату по QR-коду

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

VK анонсировала возможность оплаты по QR-коду в некоторых своих сервисах, включая "ВКонтакте", "Одноклассники", "Мой мир" и частично в играх Mail.ru, сообщает "Коммерсант".

Новая функция стала доступна за счет сотрудничества сервиса VK Pay и национальной системы платежных карт (СБП). В будущем список сервисов с поддержкой оплаты по QR-коду расширится.

Чтобы воспользоваться новой функцией, в сервисе VK Pay следует выбрать способ СБП, после чего система сформирует QR-код. На смартфоне пользователя автоматически перенаправит на приложение своего банка, где нужно будет лишь подтвердить платеж.

Открытый QR-код на ноутбуке или стационарном компьютере сперва придется отсканировать с помощью смартфона или планшета.

Директор по финансовым и платежным технологиям VK Андрей Ефимочкин заявил, что оплата по QR-коду удобна и безопасна. Пользовательские данные не передаются третьим лицам, а платежи проходят мгновенно.

Ранее сообщалось, что Сбер, "Яндекс" и VK претендуют на создание отечественного магазина приложений. Известно, что первый ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. "Яндекс" же может перезапустить "Яндекс.Store".

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