Московских рестораторов попросили убрать летние веранды из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 11 июля, в Москве ожидается дождь, гроза и усиление порывистого ветра до 20 метров в секунду, в связи с чем рестораторам следует временно закрыть летние веранды, сообщили в департаменте торговли и услуг города.

"Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в столичном департаменте транспорта москвичам рекомендовали оставаться дома из-за непогоды.

"Во второй половине дня погода в Москве сильно испортится: до конца дня синоптики передают ливневый дождь и сильный ветер до 20 м/с. По возможности отмените свои планы и оставайтесь дома", – отмечается в телеграм-канале ведомства.

Ранее МЧС по Москве предупредило о том, что в столицу во второй половине дня 11 июля придут ливень, град, гроза и шквалистый ветер.

По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду.

Из-за непогоды МЧС рекомендует водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Кроме того, жителей и гостей Москвы призвали не парковать транспортные средства под деревьями.