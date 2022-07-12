Песков оценил инициативу о создании добровольческих отрядов для участия в спецоперации

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Создание региональных добровольческих отрядов является исключительно инициативой самих людей. Она заслуживает самой высокой оценки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О формировании добровольческого батальона "Тигр" в Приморье для участия в спецоперации на Украине рассказал губернатор региона Олег Кожемяко. Он также заявил, что планирует сопровождать добровольцев.

Песков же выразил надежду, что глава края останется руководить субъектом России.

"Это также очень важно. Тем более что регион важный, большой. А так, конечно, относимся с уважением и очень положительно", – приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал сообщения об участии в специальной военной операции на Украине призывников. По его словам, военнослужащих по призыву не направляют в зону проведения спецоперации.

До этого Песков также уверял, что срочники никак не привлекаются к специальной операции на Украине и туда не отправляются. Он подчеркнул, что ранее обнаруженный случай нахождения на Украине срочников находится на контроле в Генпрокуратуре по поручению Владимира Путина.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

