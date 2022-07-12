Украина предприняла попытку наступления на Запорожскую область

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Член главного совета новой военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о неудачной попытке ВСУ наступления на регион.

"Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов, была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области. Их задача была – максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать", – рассказал он РИА Новости.

По словам Рогова, административный центр области – Запорожье – находится под контролем военных ВСУ, однако представитель администрации уверен в скором освобождении города.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области.

По словам замглавы Мининформации ДНР Даниила Безсонова, атаку отбили "Ураганы", вследствие чего новое контрнаступление на обозначенном участке невозможно повторить в ближайшее время.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

