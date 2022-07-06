"Ночная смена": неделя мода в Париже и новые кадры из "Аватара"

Телеканал Москва 24 запустил программу "Ночная смена". Ведущие Иван Базанов и Станислав Кулик обсуждают самое интересное из мира кино, музыки, шоу-бизнеса и моды.

На этот раз ведущие рассказали про неделю моды в Париже и новые кадры из "Аватара". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.