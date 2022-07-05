Швыдкой предложил ввозить фильмы в РФ по параллельному импорту

В России хотят запустить "параллельный" прокат фильмов. С такой инициативой выступил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, обход санкций в кинематографе поможет сохранить в стране кинотеатры. По статистике, российские ленты приносят залам только четверть от общей выручки.