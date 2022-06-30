"Звезды советского экрана": песня "В моей душе покоя нет"

В начале октября 1977 года в СССР за окном было по-осеннему прохладно, да еще и лил дождь. Даже под зонтом по улице приходилось перемещаться короткими перебежками. Все почти так, как зафиксировал на кадрах в фильме "Служебный роман" Эльдар Рязанов. Но те отчаянные киноманы, которые рискнули выйти из дома за свежим выпуском журнала "Советский экран", не были разочарованы. На последней странице их ждал весьма полезный сюрприз – ноты песни "Моей душе покоя нет" из фильма, который только вышел, но уже стал хитом.

Какой женщине посвящена песня "В моей душе покоя нет"? Как личный недостаток композитора Андрея Петрова чуть не погубил его музыку к фильму "Берегись автомобиля"? Что в поведении Эльдара Рязанова заставляло вздрагивать и морщиться музыканта? Как сами небеса помогли закончить фильм "Служебный роман"? Почему режиссер фильма всех обманывал, выдавая себя за другого? И как простуженная Алиса Фрейндлих записывала песню к фильму?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".