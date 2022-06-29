Фильм "Неоновый демон" выйдет в повторный прокат на больших экранах.

Согласно сюжету, Джесси приезжает в Лос-Анджелес с мечтой стать известной моделью. Она невинна, застенчива и идеальна, поэтому быстро устраивает карьеру. Однако вокруг героини жестокий мир модельного бизнеса. Ей завидуют и попросту хотят использовать. Но вскоре девушка сама становится циничной и жестокой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

