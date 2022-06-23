"Тайны нашей эстрады": как создавались шлягеры на стихи Владимира Харитонова

Песни на стихи Владимира Харитонова были шлягерами в 1950-е, а потом и в 1960-е. Его хиты распевала вся страна в 1970-е. Но свою главную песню он написал в самом конце жизни.

Как Георг Отс стал яблоком раздора между Харитоновым и композитором Новиковым? Почему поэт запретил Вано Мурадели записывать их песню? И что выиграл Давид Тухманов, создав хит на стихи Харитонова? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".