Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" вышел в Сети

Видео: YouTube.com/Central Partnership

Студия "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Чебурашка", премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. В ролике впервые показаны герои предстоящей картины.

Главным героем станет анимированный Чебурашка из советских мультфильмов. Остальных персонажей сыграют настоящие актеры: Сергей Гармаш воплотит образ садовника Геннадия, а Елена Яковлева исполнит роль злодейки Риммы.

Также участие в съемках фильма приняли Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко. Он отметил, что созданный с помощью компьютерной графики Чебурашка похож на своего предшественника, но наделен более живым характером.

В январе 2022 года сообщалось о смерти режиссера и художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая принимала участие в создании мультфильма "Чебурашка". Она также известна как одна из создателей проектов "Айболит и Бармалей" и "Самый маленький гном".

