Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

16:30

Первый тизер-трейлер фильма "Чебурашка" вышел в Сети

культура

Видео: YouTube.com/Central Partnership

Студия "Централ Партнершип" представила тизер-трейлер фильма "Чебурашка", премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. В ролике впервые показаны герои предстоящей картины.

Главным героем станет анимированный Чебурашка из советских мультфильмов. Остальных персонажей сыграют настоящие актеры: Сергей Гармаш воплотит образ садовника Геннадия, а Елена Яковлева исполнит роль злодейки Риммы.

Также участие в съемках фильма приняли Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие.

Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко. Он отметил, что созданный с помощью компьютерной графики Чебурашка похож на своего предшественника, но наделен более живым характером.

В январе 2022 года сообщалось о смерти режиссера и художника-мультипликатора Майи Бузиновой, которая принимала участие в создании мультфильма "Чебурашка". Она также известна как одна из создателей проектов "Айболит и Бармалей" и "Самый маленький гном".

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать