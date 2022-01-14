В России предложили ввести День аниматора

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российские анимационные студии попросили ввести в РФ профессиональный праздник День аниматора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления "Союзмультфильма" и Ассоциации анимационного кино России Юлиану Слащеву.

"Сегодня я, будучи в Минкультуры, узнала, что для того, чтобы ввести праздник День аниматора, о котором мы ранее попросили в связи с тем, что в этом году исполняется 110 лет российской анимации, нужно, чтобы отрасль 15 лет обладала ОКВЭДом (общероссийским классификатором видов экономической деятельности. – Прим. ред.)", – рассказала Слащева.

Она напомнила, что анимация получила ОКВЭД только в прошлом году, однако она надеется, что соответствующий праздник появится раньше. По ее словам, это можно сделать посредством поручения премьер-министра – его аниматоры и будут добиваться.

Накануне в стране отмечался День российской печати. По этому случаю Сергей Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год. Мэр назвал столичных журналистов профессионалами своего дела, а также обратил внимание на их высокую ответственность перед своей аудиторией. Лауреатами премии стали 20 человек, в том числе сотрудники АО "Москва Медиа" и ТПО "Москва 24".

