Собянин поздравил спасателей Москвы с их профессиональным праздником

11:26
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником. Об этом он написал на своем личном сайте.
"Вы всегда первые там, где людям нужна помощь. Готовы рисковать собой, чтобы спасти чью-то жизнь", – подчеркнул мэр.
Он поблагодарил пожарных, кинологов, спасателей на воде, пилотов экстренной авиации и операторов службы 112 за мужество и верность служебному долгу.
Мэр рассказал, что в последние годы в столице проводят системное переоснащение спасательной службы. В ее распоряжении находится самая современная техника, которая позволяет тушить пожары в тоннелях и высотных зданиях, с земли и с воздуха.
К примеру, автомобиль быстрого реагирования "Кобра" оснащен системой гидроабразивной резки, благодаря которой тушить пожар можно прямо через стены или крыши – она пробивает их.
Для эвакуации людей из высотных зданий спасатели применяют комбинированные подъемники высотой 90 и 101 метр, а компактный телескопический подъемник "Спайдер" помогает эвакуировать людей из тех зданий и сооружений, до которых пожарная машина с лестницей просто не доедет.
Собянин также рассказал, что для выезда на ДТП используются не только автомобили, но и расчеты на мотоциклах. Они могут быстрее прибыть на место происшествия и оказать первую помощь.
Для доставки расчетов и оборудования в труднодоступные места для ликвидации последствий паводка и тушения лесных пожаров спасатели используют снегоболотоход "Узола". Также его применяют при ликвидации последствий катастроф на железнодорожном, воздушном и водном транспорте.
По словам мэра, с 2017 года в столице обновляется парк спасательных судов. На боевое дежурство заступают спасательные катера "Норд Сильвер Про", суда на воздушной подушке "Славир" и "Джеттер", способные передвигаться по воде и заболоченной местности. Чтобы определить толщину льда и мониторить состояние ледовых переправ, используются эхоледомеры ЛД-1200 и Пикор-Лед.
Беспилотники же позволяют контролировать обстановку на водоеме и сбрасывать средства спасения утопающим. Собянин уточнил, что в составе Московского авиацентра находится 11 пожарных и санитарных вертолетов.
Мэр добавил, что в 2022 году планируется создать новые пожарно-спасательные отряды в ТиНАО. Ежедневно на дежурство будут заступать около 100 пожарных и спасателей.
Кроме того, в Юго-Восточном округе в строй введут поисково-спасательную станцию "Марьино". В ее зону ответственности войдут акватория Москвы-реки от Бесединского моста до Перервинской плотины.
День спасателей в России отмечают 27 декабря. Именно в этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России.
Ранее сообщалось, что во время новогодних и рождественских праздников служба спасателей в Москве будет усилена. Личный состав гарнизона переводится на усиленный вариант несения службы. В управлении МЧС России предусмотрены оперативные штабы, в каждом управлении по административному округу – оперативные группы.
В столице во время праздников выйдут на дежурство 1 200 спасателей и пожарных, а также 300 единиц техники, в числе которых три воздушных судна и 24 плавсредства. При необходимости группировку могут увеличить до 5 260 человек и 560 единиц техники. Также спасатели и пожарные будут дежурить на 485 религиозных объектах в ночь на Рождество.
Собянин поздравил спасателей Москвы с их профессиональным праздником
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