Новогодний поезд запустили на Таганско-Краснопресненской линии метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена запустили поезд, украшенный к Новому году, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"В преддверии Нового года на Таганско-Краснопресненскую линию вышел самый любимый и долгожданный поезд – новогодний "Еж 3". В этот раз он создает праздничное настроение пассажирам Мосметро уже пятый год подряд – первый раз он вышел в путь декабре 2016-го", – говорится в сообщении.

Снаружи поезд украшает светящийся Рождественский венок с бантом на головных вагонах, а внутри – еловые ветки, новогодние шары и светящиеся гирлянды.

Праздничный состав будет курсировать в столичном метро до 30 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.

Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.

