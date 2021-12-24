Новогоднюю "Иволгу" запустили на МЦД-2

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) запустили поезд "Иволга", украшенный к Новому году, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Сегодня на МЦД вместе с ЦППК и АО "Трансмашхолдинг" запустили новогоднюю "Иволгу", украшенную еловыми гирляндами и праздничными стикерами", – говорится в сообщении.

Тематический поезд будет курсировать на МЦД-2 до 8 января 2022 года включительно.

Ранее сообщалось, что вокзалы, станции МЦК и МЦД украсили к Новому году для создания праздничной атмосферы у пассажиров. Сказочные деревья, запряженные оленями сани, паровозики с фонариками появились на Восточном, Белорусском, Савеловском и Казанском вокзалах.

Новогодние инсталляции, резные снежинки и гирлянды можно найти на станциях МЦК Лужники и Кутузовская, а также МЦД Опалиха, Славянский бульвар и Щукинская.

