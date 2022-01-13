Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии в области журналистики за 2021 год. Мэр Москвы назвал столичных журналистов профессионалами своего дела, а также обратил внимание на их высокую ответственность перед своей аудиторией.

"Дорогие друзья, поздравляю вас с наступившим Новым годом, с Рождеством, со Старым Новым годом, с Днем российской печати. Но самое главное: с премиями города Москвы в области журналистики", – начал свое обращение градоначальник.

Он отметил, что премии подтверждают высокий профессионализм столичных журналистов. При этом Москва никогда не оставит специалистов без работы, постоянно предоставляя им все новые инфоповоды. По словам Собянина, лауреаты премии стали для своих читателей и зрителей частью жизни.

"Вы всегда были на переднем фронте рядом с врачами, учителями, рядом со мной, находясь в самой гуще событий. Люди чувствуют это", – продолжил он.

Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек. В их числе руководитель службы сетевого издания m24.ru АО "Москва Медиа" Инна Лобанова. Она награждена за "вклад в создание специальных информационных проектов по освещению актуальных вопросов жизни столицы".

Также за оперативное освещение общественно-политической жизни мегаполиса наградили начальника отдела специальных проектов службы информационного вещания ТПО "Москва 24" ГТК "Телеканал "Россия" Ольгу Степочкину. Начальника отдела корреспондентов службы информационного вещания ТПО "Москва 24" Александру Корневу и корреспондента Светлану Доброхотову наградили за подготовку оперативных материалов об общественно-политической жизни мегаполиса.

Заместитель начальника отдела политики и финансов службы информационного агентства АО "Москва Медиа" Алена Тарханова получила награду за создание актуальных информационных материалов о политической и экономической жизни мегаполиса.

"Спасибо вам за работу, поздравляю с премиями!" – заключил мэр.

Ранее Сергей Собянин наградил лауреатов столичной премии за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот "Крылья аиста". Он поблагодарил лауреатов за помощь попавшим в такую ситуацию детям, отметив, что их вклад в решение этой проблемы невозможно измерить. Награды, в частности, получили Елена и Владимир Пономаренко, у которых пятеро приемных детей, а также Наталья и Алексей Машковы с двумя приемными и тремя родными детьми.

