Больше тысячи волонтеров наградили в Москве по итогам года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве по итогам 2021 года наградили больше тысячи наиболее активных волонтеров, которые поддерживали патриотические мероприятия, помогали в организации культурных и других событий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва – город добрых дел и людей. В столице развивается патриотическое, событийное, культурное, социально ориентированное, спортивное и другие направления добровольчества", – сказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, в команду центра "Мосволонтер" входят порядка 130 тысяч человек, всего в Москве насчитываются около 670 тысяч добровольцев.

В числе волонтеров, которых отметили наградами, – Наталья Полякова, которая 485 часов проработала в качестве тимлидера добровольцев в рамках акции "Помощники вакцинации", а также участвовала в организации многих других событий. Также награду получила Полина Окунева, студентка Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ: в ходе форума #МыВместе она курировала семь тимлидеров и почти 50 волонтеров.

Уточняется, что в этом году в Москве активно развивалось культурное и экологическое добровольчество. В мероприятиях по этим направлениям приняли участие более 10 тысяч волонтеров.

5 декабря в Москве состоялась церемония вручения премии #МыВместе. В приветствии к участникам и гостям премии Владимир Путин отметил, что во время пандемии коронавируса добровольцы взяли на себя огромную нагрузку и, рискуя своим здоровьем, внесли большой вклад в борьбу с пандемией.

