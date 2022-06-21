Балет "Фигаро" пройдет в Кремле 26 июня

Фото: пресс-служба Кремлевского дворца

Самый редкий спектакль театра "Кремлевский балет" – "Фигаро" – покажут на главной сцене страны 26 июня.

Балет в двух действиях, который предлагает зрителю хореограф-постановщик Андрей Петров, – своего рода эксперимент. В нем объединились музыка Дж. Россини – автора оперы "Севильский цирюльник" – и В. А. Моцарта – создателя "Свадьбы Фигаро". Первый акт поставлен по мотивам "Севильского цирюльника", в центре – история любви графа Альмавивы и Розины, заканчивающаяся помолвкой. Второй – по мотивам "Безумного дня, или Женитьбы Фигаро": перипетии любви Фигаро и Сюзанны.

Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Кондрашев.

Ранее в Кремлевском дворце прошел танцевальный спектакль по роману Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери". Хореограф-постановщик балета "Эсмеральда" Андрей Петров, опираясь на классический литературный роман и сценарий Жюля Перро, создал собственную, уникальную по красоте и эмоциональности постановку.