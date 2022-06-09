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Культура

15:43

На сцене Кремлевского дворца покажут балет "Эсмеральда"

культура

Фото: пресс-служба Кремлевского дворца

15 июня в Кремлевском дворце состоится танцевальный спектакль по роману Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери". Начало балета "Эсмеральда" в 19:00.

Хореограф-постановщик Андрей Петров, опираясь на классический литературный роман и сценарий Жюля Перро, создал собственную, уникальную по красоте и эмоциональности постановку, которая никого не оставит равнодушным.

Спектакль в двух действиях проходит в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист России Сергей Кондрашев. Продолжительность балета – 2 часа 45 минут (с антрактом).

художник-сценограф – Григорий Белов;
художник по костюмам – Ольга Полянская;
ассистент хореографа-постановщика – Валерий Рыжов;
музыкальная редакция, оркестровка и новая музыка – Владимир Качесов.

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