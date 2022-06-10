В Театре на Бронной покажут спектакль "Женщина-змея" по сказке Гоцци. В жанре комедии масок постановка идет не первый сезон, но этом году в нее решили вдохнуть новую жизнь и показать прямо во дворе театра. Сделано это, чтобы спектакль по атмосфере еще больше напоминал средневековую уличную постановку.

В основе сюжета – история принца и его жены. Они 8 лет счастливы вместе, но затем их ждет череда испытаний и колдовства – на сцене творится настоящая феерия. Артисты исполняют по несколько ролей, меняя маски прямо на авансцене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.