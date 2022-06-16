"Тайны нашей эстрады": почему Константин Ваншенкин отказывался от "воды" в своей песне

Константин Ваншенкин никогда не писал стихов для эстрады. Он без колебаний отвергал предложения композиторов-песенников. Но все равно стал автором самых известных эстрадных хитов.

На какой отчаянный шаг решился выпускник Литературного института Константин Ваншенкин? Чем не угодил стихотворный лифт Марку Бернесу? И почему песни на стихи Ваншенкина не выпускали в эфир? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".