Москва онлайн покажет дискуссию, посвященную развитию производства модных брендов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

16 июня в столице пройдет образовательная сессия "Креативная неделя. Fashion-интенсив", на которой состоится презентация нового образовательного формата "Креативная неделя. Интенсив" и программы трека "Мода" Российской креативной недели.

О разработке моделей организации работы и формированию инфраструктуры развития локальных модных брендов расскажут:



директор ФГБУ "Роскультцентр" и фест-форума Российская креативная неделя Марина Абрамова;

директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ Вера Хмырова;

основатель и СЕО FASHION HUB RUSSIA, президент международной ассоциации байеров INTERNATIONAL BUYERS HUB Георгий Ростовщиков;

основатель и креативный директор бренда MILAMARSEL Мила Марсель;

основатель бренда AND the brand Юлия Жукова;

коммерческий директор Fashion, Яндекс Георгий Овчинников;

владелец российского бренда I Am Studio Олег Воронин;

основатель бренда ОЛОВО Александр Маланин;

программный директор фестиваля-форума Российская креативная неделя Наталья Кочеткова.