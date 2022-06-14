"Тайны кино": Александр Демьяненко

Александр Демьяненко. Имя этого актера известно практически всем. К сожалению, оно навсегда связано с одним из самых ярких персонажей советского кинематографа – Шуриком из знаменитых комедий Леонида Гайдая. Вольно или невольно сам артист ассоциируется в глазах зрителей с этим персонажем. Но Александр Сергеевич Шуриком никогда не был.

Из чего же "вырос" Шурик? Кто помешал Александру Демьяненко сыграть Гамлета, Фарятьева и Ханина? О чем мечтал артист после съемок у Леонида Гайдая? Что роднило его с Олегом Янковским? Почему режиссеры боялись снимать Александра Сергеевича в главных ролях? И как случилось, что серьезный артист Демьяненко согласится на съемки в первом российском ситкоме "Клубничка", и какую радость принесла ему эта авантюра?

Об этом – в программе "Тайны кино".