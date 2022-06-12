Праздник "Петру Великому – слава!" на Северном речном вокзале посетили более 5 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Свыше 5 тысяч человек посетили праздник "Петру Великому – слава!" на Северном речном вокзале, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В департаменте уточнили, что мероприятие будет продолжаться до 20:00.

Для посетителей подготовлены мастер-классы по кузнечному делу, письму на состаренной бумаге гусиным пером, фехтованию, стрельбе из лука, выставка вооружений Петра Великого, а также театрализованные представления.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что бесплатные экскурсии, выставки и лекции пройдут в Москве к 350-летию Петра I. Для участия в мероприятиях нужно предварительно записаться на портале "Узнай Москву".

Москвичи смогут прогуляться по нескольким пешеходным маршрутам центра города, в ходе которых узнают о детстве и друзьях царя, а также о храме Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице, по легенде построенном по рисунку Петра I.

