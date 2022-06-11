Археологи Москвы передадут в музеи изразцы с изображением двуглавого орла

Археологи обнаружили в столице два изразца с изображением двуглавого орла, сообщает Агентство "Москва". По предварительным оценкам, они относятся к XVI – XVII векам.
Глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов заявил, что в городе продолжается археологический сезон, которому способствует хорошая погода.
"Одна из главных площадок этого года находится на улице Тверская. Символично, что накануне Дня России археологам посчастливилось обнаружить там практически целый печной изразец с изображением двуглавого орла", – заявил специалист.
По словам Емельянова, сейчас изразец передали в мастерские, чтобы отреставрировать перед передачей в музей. У предмета сохранилась только средняя часть, но отмечается, что ранее он мог быть покрыт белой глиной.
Вместе с тем завершилась реставрация другого изразца, который обнаружили на улице Ильинка в 2021 году. Он частично сохранил рамку. На этом предмете также различимы следы воздействия огня.
В начале июня глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал о завершении реставрации артефактов XVI – XIX веков, которые принадлежали детям того времени. Обработку провели для глиняных и деревянных игрушек, а также детской посуды.
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