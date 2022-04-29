Старинное белокаменное надгробие обнаружили в центре Москвы

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Археологи обнаружили старинное белокаменное надгробие в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Во время земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций была обнаружена белокаменная плита размером 77 х 77 х 20 сантиметров. В центре плиты нанесена надпись, контур оформлен картушем с растительным орнаментом в стиле нарышкинского барокко", – говорится в сообщении.

Специалисты установили, что надгробная плита относится к XVIII веку. После изучения и процедуры реставрации ее передадут в музейные фонды, заявил глава департамента Алексей Емельянов.

Заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Леонид Беляев рассказал, что плита принадлежит дочери стольника Семена Плещеева Марии, которая умерла в 1702 году. Текст надгробия изучают специалисты Института археологии.

Сергей Собянин в марте сообщил, что за последние 11 лет в столице отреставрированы 1 797 памятников архитектуры. Он добавил, что Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия.

