Старинное белокаменное надгробие обнаружили в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Археологи обнаружили старинное белокаменное надгробие в Большом Гнездниковском переулке в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.
"Во время земляных работ для прокладки инженерных коммуникаций была обнаружена белокаменная плита размером 77 х 77 х 20 сантиметров. В центре плиты нанесена надпись, контур оформлен картушем с растительным орнаментом в стиле нарышкинского барокко", – говорится в сообщении.
Специалисты установили, что надгробная плита относится к XVIII веку. После изучения и процедуры реставрации ее передадут в музейные фонды, заявил глава департамента Алексей Емельянов.
Заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Леонид Беляев рассказал, что плита принадлежит дочери стольника Семена Плещеева Марии, которая умерла в 1702 году. Текст надгробия изучают специалисты Института археологии.
Сергей Собянин в марте сообщил, что за последние 11 лет в столице отреставрированы 1 797 памятников архитектуры. Он добавил, что Москва является одним из мировых лидеров в области сохранения исторического и культурного наследия.
Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года
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