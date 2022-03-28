Мавзолей Ивана Кизмера на Введенском кладбище признан памятником архитектуры

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы
Мавзолею-часовне коменданта Севастополя и Москвы генерал-лейтенанта Ивана Кизмера присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова мавзолей был построен в середине XIX века. Его возвели в память об участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Кизмере. Реставрационные работы сооружения запланированы на 2022 год.
Мавзолей-часовня выполнен из красного кирпича. Это сооружение с куполом, круглым окном и фризом из белых арок на фасаде. Над порталом располагается лепной герб, на котором изображены щит и забрало, весы и ордена. Внутри мавзолея помещен мраморный барельеф, изображающий человека в военной форме. На стенах сохранились беломраморные панели с описаниями жизни и достижений Кизмера.
Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие утвердило предмет охраны для трех зданий, расположенных на Комсомольской площади в Москве. Речь идет о Ярославском и Казанском вокзалах, а также Центральном доме культуры железнодорожников.
В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры Белорусского вокзала завершатся в 2023 году. Он уточнил, что в рамках работ будут обновлены платформы № 5 и 6, над ними в том числе установят навес. Мост через пути уберут, а вместо него организуют подземный переход с лифтами и эскалаторами. После этого обновят платформу № 4, для нее построят отдельный турникетный вестибюль, который свяжут с вышеуказанным переходом.
"Это наш город": монумент "Покорителям космоса" отреставрируют на ВДНХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: