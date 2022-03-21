Реконструкцию на Белорусском вокзале завершат в 2023 году

14:35
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Работы по реконструкции пассажирской инфраструктуры Белорусского вокзала завершатся в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.
"Совместно с коллегами из РЖД ведем реконструкцию на Белорусском вокзале. <...> Масштабная модернизация необходима для запуска четвертого диаметра и создания удобной пересадки между МЦД-1 и МЦД-4", – написал мэр.
Он уточнил, что в рамках работ будут обновлены платформы № 5 и 6, над ними в том числе установят навес. Мост через пути уберут, а вместо него организуют подземный переход с лифтами и эскалаторами. После этого обновят платформу № 4, для нее построят отдельный турникетный вестибюль, который свяжут с вышеуказанным переходом.
Параллельно реконструкции на вокзале будут идти работы по модернизации участка Савеловская – Беговая будущего четвертого Московского центрального диаметра. Их завершат в 2023–2024 годах.
Ранее Собянин сообщил, что станцию Кутузовская будущего МЦД-4 рассчитывают достроить к началу 2024 года. Он отметил, что станция войдет в состав крупного пересадочного узла, на котором пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, а также наземный транспорт.
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