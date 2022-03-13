Станцию Кутузовская будущего МЦД-4 рассчитывают достроить к началу 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию Кутузовская будущего МЦД-4 планируют достроить к началу 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В районе Дорогомилово идет строительство станции Кутузовская будущего D4. Она будет на пересечении Кутузовского проспекта и ТТК", – заявил градоначальник.

Он отметил, что станция войдет в состав крупного пересадочного узла, рядом с которым проживают больше 70 тысяч москвичей. С него пассажиры смогут пересесть на одноименные станции МЦК и Филевской линии метро, а также наземный транспорт.

Глава столицы добавил, что после запуска четвертого центрального диаметра жители столицы смогут без пересадок добраться до семи московских вокзалов.

На Кутузовской будут две платформы с навесами, а также подземный вестибюль с эскалаторами и лифтами.

"Закончить строительство станции планируем к запуску D4 – в конце 2023-начале 2024 года. С ее открытием мы завершим интеграцию МЦК и радиальных направлений Московской железной дороги", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал о проверках новых поездов метро перед запуском. По его словам, специалисты уделяют внимание каждой мелочи в техническом состоянии поезда. Они проверяют плавность хода, исправность тормозов, стеклоочистителей кабины машиниста и внутреннего освещения. Если неполадки не были выявлены, то поезд отправляют на обкатку, в ходе которой он должен проехать по линии 300 километров без пассажиров.