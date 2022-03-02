Станцию Марьина Роща МЦД-2 планируют открыть в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станцию Марьина Роща второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) готовятся открыть в 2022 году. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"Новую станцию Марьина Роща D2 планируем открыть уже в этом году. Она станет основой для крупного ТПУ на севере столицы", – рассказали в ведомстве.
Пассажиры смогут пересаживаться на 11 наземных маршрутов, а также Люблинско-Дмитровскую линию столичного метрополитена.
В будущем в состав нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) войдут Большая кольцевая линия метро, а также МЦД-4.
"Мы работаем над созданием новых транспортных возможностей в центральной части мегаполиса, чтобы сделать передвижение по городу еще быстрее и комфортнее. <...> По прогнозам, в 2025 году новым ТПУ будут пользоваться около 100 тысяч человек в сутки", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в 2022 году энергоснабжением обеспечат пять новых станций Московских центральных диаметров (МЦД). Заммэра напомнил, что в 2021 году были подключены 82 объекта транспортной инфраструктуры.
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