Пять новых станций МЦД обеспечат энергоснабжением в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пять новых станций Московских центральных диаметров (МЦД) в 2022 году обеспечат энергоснабжением, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в столице постоянно ведется масштабная работа по подключению к электросетям новых значимых для города объектов, обеспечивается надежное и бесперебойное электроснабжение жителей и городской инфраструктуры.

В этом году к сетям планируют подключить Поклонную, Кутузовскую, Ермакова Роща, Тимирязевскую и Окружную станции. Все работы проводятся с применением современной спецтехники, в том числе бестраншейным методом. Особенно это касается мест исторической застройки.

Заммэра напомнил, что в 2021 году электроснабжение получили 82 объекта транспортной инфраструктуры, в том числе электродепо "Сокол", ТПУ "Черкизово" и 10 станций БКЛ метро.

Ранее специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская", расположенными на строящейся Троицкой линии столичного метро. Работы велись с помощью тоннелепроходческого щита "Евгения" диаметром 6 метров.

Также на 31% завершено строительство станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро. Устройство монолитных конструкций станционного комплекса при этом готово на 63%.

На участке продления данной линии до аэропорта Внуково ведется строительство двух станций. Работы по разборке грунта на станции "Внуково" специалисты завершили более чем наполовину. Ведутся также монолитные работы. Общая готовность станции составляет 14%.

