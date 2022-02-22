Завершена проходка тоннеля между станциями столичного метро "Мамыри" и "Бачуринская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская", расположенными на строящейся Троицкой линии столичного метро, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы велись с помощью тоннелепроходческого щита "Евгения" диаметром 6 метров.

"Щит преодолел свыше 2,5 километра почв из легких глин и тяжелых суглинков на глубине от 13 до 28 метров и вышел в демонтажно-щитовую камеру около строящейся станции "Бачуринская", – уточнил Бочкарев.

Как рассказал гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, проходка однопутного тоннеля осуществлялась вдоль Калужского шоссе от деревни Мамыри до поселений Газопровод и Коммунарка.

"Ранее "Евгения" была задействована на сооружении тоннелей юго-западного участка Большого кольца метро, открытого для пассажиров в декабре минувшего года", – добавил он.

Ранее Бочкарев сообщил, что специалисты на 31% завершили строительство станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса – на 63%.

Он напомнил, что на участке продления данной ветки до аэропорта Внуково ведется строительство двух станций. Специалисты более чем наполовину выполнили разборку грунта на станции "Внуково" и ведут монолитные работы. Общая готовность станции составляет 14%.

