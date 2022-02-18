Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ метро "Марьина Роща"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Мэр отметил, что 22 станции БКЛ были уже запущены, осталось еще 10 станций, которые в настоящее время строятся.

По его словам, до конца года основные работы на строящихся станциях БКЛ должны быть завершены.

"Один из важнейших участков – это северо-восточный участок. Из семи станций четыре уже запущены и три станции находятся в стройке. Здесь, на "Марьиной Роще", одна из самых сложных станций. Она строится в закрытом контуре под землей, это самые сложные, тяжелые работы", – сказал Собянин.

По его словам, "Марьина Роща" находится в топе трех самых глубоких станций в столице, а длина эскалатора, ведущего на станцию, составляет 130 метров.

"Таких станций с такой сложностью в Москве практически не строится. Поэтому, чтобы часть помещений вывести наружу, построен большой вестибюль, один из самых больших в Москве", – пояснил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что там будет сформирован крупный транспортный узел, так как новая станция будет взаимодействовать с несколькими другими линиями транспорта. По его словам, это Люблинско-Дмитриевская линия метро, МЦД-2 и будущий МЦД-4.

С вводом северо-восточного участка БКЛ метро транспортная доступность улучшится для 800 тысяч горожан, добавил мэр.

Станция станет частью крупного ТПУ, предполагаемый пассажиропоток которого оценивается в 100 тысяч человек в сутки. С открытием станции БКЛ "Марьина Роща" нагрузка на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии сократится примерно на 14%. А пассажиры смогут экономить в дороге до 10–15 минут.

В настоящее время строительная готовность станции составляет 82%.

Длина участка БКЛ метро от станции "Нижегородская" до станции "Савеловская" составляет 15,9 километра. На участке располагаются станции "Нижегородская", "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская", "Сокольники", "Рижская", "Марьина Роща". Готовность участка составляет 86%. А общая строительная готовность БКЛ составляет 90%, в том числе завершена проходка 100% тоннелей.

Ранее Собянин утвердил планы развития транспортной системы города на текущий год. Одним из главных планов является завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ). В 2023 году она уже должна быть полностью открыта для пассажиров. Также намечено строительство трех новых и реконструкция семи существующих железнодорожных станций. В их числе – станции Тимирязевская и Окружная МЦД-1, Печатники и Марьина Роща МЦД-2, а также Толстопальцево, Мещерская, Переделкино, Лесной Городок, Очаково и Минская будущего четвертого диаметра.

Также в текущем году будет обновлен парк общественного транспорта: в город поставят 450–500 электробусов, 50–100 трамваев, 336 вагонов метро и 400 вагонов пригородных поездов. В Красной Пахре построят крупнейший в Европе автопарк для электробусов.

