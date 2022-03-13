Собянин рассказал о проверках новых поездов метро перед запуском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все составы столичного метро подвергаются тщательной проверке перед началом перевозки пассажиров на линиях, сообщил Сергей Собянин.

"Перед тем как начать перевозить пассажиров, поезда проходят тщательную проверку. Все системы по более чем 100 параметрам тестируют сначала на заводе-изготовителе, дополнительно – в самом депо", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По его словам, специалисты уделяют внимание каждой мелочи в техническом состоянии поезда. Они проверяют плавность хода, исправность тормозов, стеклоочистителей кабины машиниста и внутреннего освещения. Если неполадки не были выявлены, то поезд отправляют на обкатку, в ходе которой он должен проехать по линии 300 километров без пассажиров.

"По такому регламенту проверяем весь новый подвижной состав московского транспорта. Чтобы приемка техники проходила быстрее, активно тестируем современный веб-интерфейс. Все данные тестов теперь будут в одном устройстве, так ни одна важная деталь не останется без внимания", – отметил Собянин.

Мэр добавил, что темпы обновления подвижного состава Московского метрополитена с 2010 года являются одними из самых высоких в мире, причем для комфорта пассажиров закупаются самые современные, вместительные и тихие модели.

Ранее Собянин сообщил о начале проходки второго тоннеля между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" на строящейся Троицкой линии столичного метрополитена. Мэр уточнил, что протяженность данной линии метро составит 40 километров. Она соединит платформы МЦК с Троицком и пройдет через Южный, Юго-Западный округа и ТиНАО.