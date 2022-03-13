Вестибюль станции метро "Варшавская" начали облицовывать

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Специалисты приступили к отделочным работам в западном вестибюле станции столичного метро "Варшавская", рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Он пояснил, что также работы ведутся на платформенном участке.
"Уже завершается отделка колонн платформы темным мрамором и путевых стен белым мрамором. В вестибюле пол отделывают шимановским гранитом светло-серого цвета, стены облицовывают белым саянским мрамором и гранитом лабрадорит и габбро темного оттенка", – заявил Бочкарев.
По его словам, план реконструкции станции также предусматривает обновление выходов – первый и второй будут выполнены в виде стеклянных павильонов, а третий облицуют металлическими панелями. Кроме того, там установят перфорированную вентиляционную решетку, имитирующую городские огни, и витраж.
По словам гендиректора подрядчика работ АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, в рамках работ планируется обновление системы вентиляции, оплаты проезда, диспетчерской связи и видеонаблюдения.
"Станция была построена в 1969 году, поэтому в ходе работ устанавливаются современные системы, обеспечивающие должный уровень транспортной безопасности и комфорта пассажиров. Также в западном вестибюле продолжается подготовка к установке лифта для маломобильных граждан", – пояснил Кравцов.
Реконструкция бывшей Каховской линии для интеграции в состав БКЛ включает в себя станции "Каховская", "Варшавская" и "Каширская". Протяженность БКЛ составит 70 километров, на новой линии разместится 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров.
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