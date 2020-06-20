"Тайны кино": Владимир Зельдин

Свою последнюю роль в кино Владимир Зельдин сыграл в возрасте 100 лет. А в театре он работал еще дольше – до 101 года, за что даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Владимир Михайлович готов был работать над любой хорошей ролью – большой, маленькой, со словами и без слов. Главное – чтобы она была по-актерски интересной.
Где же нашли создатели комедии "Свинарка и пастух" начинающего актера Зельдина? Кого из артистов первоначально утвердил Андрей Кончаловский на роль Серебрякова? Кто отговаривал Владимира Михайловича играть судью в картине "Десять негритят"? И в чем секрет творческого долголетия Владимира Зельдина?
Об этом – в программе "Тайны кино".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: