"Тайны кино": Владимир Зельдин

Свою последнюю роль в кино Владимир Зельдин сыграл в возрасте 100 лет. А в театре он работал еще дольше – до 101 года, за что даже попал в Книгу рекордов Гиннеса. Владимир Михайлович готов был работать над любой хорошей ролью – большой, маленькой, со словами и без слов. Главное – чтобы она была по-актерски интересной.

Где же нашли создатели комедии "Свинарка и пастух" начинающего актера Зельдина? Кого из артистов первоначально утвердил Андрей Кончаловский на роль Серебрякова? Кто отговаривал Владимира Михайловича играть судью в картине "Десять негритят"? И в чем секрет творческого долголетия Владимира Зельдина?

Об этом – в программе "Тайны кино".

