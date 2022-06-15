"Тайны нашей эстрады": "Мы долгое эхо друг друга". Как рождались интернациональные дуэты

В СССР зарубежных артистов принимали тепло. А тех, кто пел на русском, да еще и вместе с советскими звездами, публика готова была носить на руках. Но мало кто знал, как драматично рождались интернациональные дуэты.

Как подбирали пару иностранным певцам? Почему Лев Лещенко не мог приблизиться к партнерше по выступлению? И на что пошла София Ротару, чтобы отвоевать право спеть в интернациональном дуэте?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".