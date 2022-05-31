Часть аудитории Netflix перешла на отечественные видеосервисы

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Часть российской аудитории платформы Netflix постепенно распределилась между отечественными площадками. Об этом свидетельствуют данные исследования центра компетенций по работе с активами холдинга "Газпром-Медиа" – "ГПМ Дата", сообщает ТАСС.

Исследование проводилось в апреле на основе анализа активности пользователей, которые с конца февраля авторизовывались в Wi-Fi-сети московского метро. Собранные данные показывают, что события февраля почти не повлияли на общую аудиторию легальных видеосервисов. Россияне продолжили смотреть контент на доступных платформах. Из-за отключения Netflix трафик лишь перераспределился на IVI, "Кинопоиск", More.tv, Okko и Premier.

Накануне стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Представитель компании рассказал, что перед отключением сервис дождался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.

В марте сообщалось, что Netflix временно остановил работу на территории России. Через некоторое время приложение сервиса стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно перестало отображаться при поиске.

27 мая пользователи из России потеряли доступ к Netflix. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу стримингового сервиса. В ведомстве добавили, что он будет исключен из реестра АВС.

