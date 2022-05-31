Часть аудитории Netflix перешла на отечественные видеосервисы

10:57
Фото: depositphotos/Mactrunk
Часть российской аудитории платформы Netflix постепенно распределилась между отечественными площадками. Об этом свидетельствуют данные исследования центра компетенций по работе с активами холдинга "Газпром-Медиа" – "ГПМ Дата", сообщает ТАСС.
Исследование проводилось в апреле на основе анализа активности пользователей, которые с конца февраля авторизовывались в Wi-Fi-сети московского метро. Собранные данные показывают, что события февраля почти не повлияли на общую аудиторию легальных видеосервисов. Россияне продолжили смотреть контент на доступных платформах. Из-за отключения Netflix трафик лишь перераспределился на IVI, "Кинопоиск", More.tv, Okko и Premier.
Накануне стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Представитель компании рассказал, что перед отключением сервис дождался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.
В марте сообщалось, что Netflix временно остановил работу на территории России. Через некоторое время приложение сервиса стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно перестало отображаться при поиске.
27 мая пользователи из России потеряли доступ к Netflix. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу стримингового сервиса. В ведомстве добавили, что он будет исключен из реестра АВС.
В интернете предлагают за деньги получить доступ к заблокированным в РФ сервисам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: