Netflix подтвердил отключение сервиса в России

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Стриминговый сервис Netflix подтвердил отключение платформы на территории России, объяснив это полным уходом с рынка. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Представитель компании рассказал, что сервис до ухода с рынка дожидался окончания действия всех ранее оформленных в России предоплаченных подписок.

В марте сообщалось, что Netflix временно остановил работу на территории России. Через некоторое время приложение сервиса стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно перестало отображаться при поиске.

27 мая пользователи из России потеряли доступ к Netflix. При этом в Роскомнадзоре заявили, что не ограничивали работу стримингового сервиса. В ведомстве добавили, что он будет исключен из реестра АВС.

