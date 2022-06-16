"Wow эффект": австрийский хакер взломал электромобиль с помощью смартфона

Австрийский блогер, хакер и специалист по кибербезопасности Мартин Херфурт опубликовал в YouTube ролик о взломе электромобиля. Видео моментально стало популярным.

Пользователи не ожидали, что машину можно вскрыть за пару минут при помощи смартфона. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".